В Атырау пожелания председателя ДУМК высказал в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций главный имам мечети "Имангали". Проводить больше благотворительных акций, снизить цены на продукты и бытовые товары, праздничные мероприятия организовывать с учетом разговения, попросил казахстанцев в своем обращении верховный муфтий Ержан кажы МАЛГАЖЫУЛЫ. По словам главного имама мечети "Имангали" Батыржана МАНСУРОВА, в обращении верховный муфтий просит отказаться от спиртного при проведении свадеб и других торжеств, а также ограничить продажу спиртного с священный месяц Рамазан. Отметим, что по мусульманскому календарю хиджре месяц Рамазан наступит 27 мая и продлится ровно 29 дней. В эти дни верующим прописано обязательное соблюдение поста, чтение молитв, уплата закята, а также помощь нуждающимся и больным.