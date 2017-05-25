Треснувшие стены, осыпающаяся штукатурка, прогнивший пол, дырявая крыша, старая проводка, и ступени вот-вот сломаются. В общежитии по улице Молдагулова, 1 можно смело снимать фильмы о войне. В здании 1930 года постройки когда-то располагался военный госпиталь, затем был интернат для детей, а потом оно стало общежитием, в нем два этажа и двадцать восемь квартир. Здесь нет горячей воды и газа, люди используют газовые баллоны, что запрещено, и электрические плитки. Дом обещали снести, но условия, на которых это предлагалось сделать, владельцев квартир не устроили. - Они нам предлагают снести наш дом. У меня квартира 19 квадратных метров, взамен дадут квартиру однокомнатную, допустим 40 квадратных метров, но за дополнительные метры нужно доплачивать по рыночной цене - 130 000 тенге за квадратный метр, поэтому на эти условия никто из жильцов не согласился, - говорит житель дома Алексей АБЛАЕВ. В отделе жилищной инспекции, конечно, про этот дом и все его недостатки знают, только слова жителей не подтверждают. Таких условий, как рассказали в отделе, им никто не предлагал, потому что инвесторов на этот дом нет. - На сегодняшний день инвесторы, которые бы взялись за этот дом, отсутствуют. Как только появляются инвесторы, мы рекомендации даем на каждый дом, показываем, где стоит, все эти вопросы отрабатываем, но пока на этот дом желающих не нашлось. Поэтому жильцам остается только ждать, как только инвесторы появятся, мы их сразу отправим туда, - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральска Мержан НУРТАЗИЕВ. Сколько еще нужно ждать, точно сказать никто не может. А пока люди все еще живут там, им нужно быть предельно осторожными, ведь это здание может сложиться, как карточный домик. Всего в Уральске насчитывается 200 ветхих домов и 43 аварийных многоэтажки, которые планируется снести в ближайшие годв по программе государственно-частного партнерства.