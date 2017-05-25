Фото с сайта www.mk.ru Как сообщили в районном суде, сегодня, 25 мая суд санкционировал арест подозреваемого сроком на два месяца. Его действия квалифицировали по статье 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. Стоит отметить, что жертвой педофила стал первоклассник. Мужчина стал приставать к ребенку прямо на одной из улиц Аксая. Другие подробности случившегося выясняются.