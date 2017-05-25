Существующие морги, а они имеются всего в двух-трех районах, не соответствуют необходимым требованиям и нормам. Об этом в ходе селекторного совещания в областном акимате рассказал глава региона Нурлан НОГАЕВ. Оказалось, жителям отдаленных сельских районов приходится везти тела умерших родных на экспертизу за сотни километров по бездорожью. Случается и так, что машины из-за плохих дорог ломаются и анатомических бюро отказываются приниматься разложившиеся тела. - Не нужно смотреть на то, что учреждения судмедэспертизы являются республиканскими. Предлагаю всем районным акимам рассмотреть вопросы выделения земельных участков для строительства новых объектов и проведения инфраструктуры к ним, - заявил Нурлан НОГАЕВ. Нурлан НОГАЕВ дал районным акиматам поручение в кратчайшие сроки разработать ПСД объектов и приступить к строительству моргов.