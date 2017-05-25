Целью проведения семинара является практическая помощь специалистам-экологам в получении навыков организации и ведения экологической службы на предприятии, включающей знание законодательной и нормативно-технической документации; состава проектной документации по охране окружающей среды; ведения первичной учетной и отчетной документации, сертификации по международным экологическим стандартам (ИСО). Опытные специалисты-экологи Компании на практических примерах объяснят, как правильно производить расчеты фактических выбросов с последующим заполнением форм экологических отчетов, как правильно оформлять и представлять экологическую документацию на электронные порталы государственных органов Республики Казахстан.