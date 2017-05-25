ТОО «Эко-Жерұйық» объявляет о проведении ежемесячного обучающего 3-х дневного семинара «Организация работы эколога на производстве, теоретические знания и практические навыки» в г. Уральске Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. Эко жеруек Целью проведения семинара является практическая помощь специалистам-экологам в получении навыков организации и ведения экологической службы на предприятии, включающей знание законодательной и нормативно-технической документации; состава проектной документации по охране окружающей среды; ведения первичной учетной и отчетной документации, сертификации по международным экологическим стандартам (ИСО). Опытные специалисты-экологи Компании на практических примерах объяснят, как правильно производить расчеты фактических выбросов с последующим заполнением форм экологических отчетов, как правильно оформлять и представлять экологическую документацию на электронные порталы государственных органов Республики Казахстан. Запись на семинары, график проведения и дополнительная информация и по тел/факс: +7 (7112) 506524, +7 7775871938. e-mail: [email protected]. www.eco-zheruyik.kz На правах рекламы.