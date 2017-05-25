За 10 дней проведения ОПМ «Борышкер» было взыскано более 17 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

С 10 по 20 мая на территории ЗКО было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», основная цель которого - взыскание долгов по наложенным административным штрафам.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Как рассказали в ДВД ЗКО, до начала ОПМ долг по неоплаченным административным штрафам составлял 133 млн тенге. - За 10 дней ОПМ удалось взыскать более 17 млн тенге. Передвижными и стационарными комплексами "Ураган" было задержано 317 транспортных средств, владельцы которых имеют задолженность более 20 млн тенге, в том числе более 4 млн тенге по наложенным административным штрафам, - пояснили в ДВД ЗКО.