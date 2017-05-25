- ДТП произошло вчера в 13.00. На пересечении пр. Азаттык и ул.Кунанбаева автомобиль марки "Лада 21713" снес фонарный столб и вылетел за бордюр. В настоящее время устанавливается сумма материального ущерба, который причинен городскому отделу ЖКХ, - сообщили в пресс-службе областного ДВД. После установления размера ущерба автовладельца ждет штраф. Отметим, неделю назад подобное ДТП произошло в Атырау. Водитель снес столб, его оштрафовали на 134 630 тг.