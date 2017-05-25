22 мая иномарка заехала на крыльцо дворца бракосочетаний Атырау. К счастью, в аварии ни один молодожен не пострадал. Корреспонденты «МГ» решили вспомнить самые нелепые, смешные, а порой фантастические аварии, которые произошли в Уральске и области. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ« Чтобы далеко не уходить от темы «летающих» авто, напомним вам историю с «Приорой», которая 16 июня 2015 года залетела на крышу одного из кафе Уральска. Тогда выяснилось, что водитель совершил этот трюк с полетом в трезвом состоянии, но все же суд лишил его прав. Видимо, за парковку в неустановленном месте. img_1211- Нет, трактор не отдыхает, как вы могли подумать. 1 октября 2016 года пассажирский автобус № 22 врезался в трактор, который чистил двойную сплошную полосу. 01513.неподвижное-изображение004-800x600Это патрульная машина сотрудников полиции. На крыше она лежит не в результате спецоперации, а из-за гололеда и легкового авто, которое занесло на встречку.avtobus_stolb1Это ДТП произошло в ноябре 2014 года. К счастью, пассажиров в момент аварии в автобусе не было. Водитель, видимо, тоже пострадал не сильно, поскольку сразу после оказания первой медпомощи он сбежал из травмпункта. depmost15В этом ДТП пострадали граждане соседнего государства — России. Всему виной стал автомобиль «Ниссан Мурано», который вылетел на встречку и создал аварийную ситуацию. Деповской мост и правда был слишком узким, поэтому аварии на нем случались очень часто. dtp-avtobus Одна из запомнившихся аварий произошла совсем недавно, 14 мая. Тогда пьяный кондуктор, находясь за рулем автобуса, допустил столкновение с «Мерседесом». В итоге пострадали пассажиры иномарки и сам автобус. dtp-shest-mashin-7 Пожалуй, самая комичная авария произошла 30 января этого года. Автоледи, выезжая с парковки около первой поликлиники, снесла 6 автомобилей одним махом. Наверное, не зря мужчины придумывают шутки про женщин за рулем. Хотя... ну, перепутала женщина педали, с кем не бывает? mashina_kafe10 Невезучим местом в Уральске по праву признан участок дороги около кафе «Агаев». Чуть больше, чем через год после полета «Приоры» на том же месте «Субару» снес столб. К счастью, все остались живы. dtp4 Особенно часто наши автомобители любят совершать различные трюки. Кто здесь прав, а кто виноват, разобрались сотрудники полиции. dtp-skoraya-perevernulas-3 А в этой аварии пострадала карета скорой помощи. По словам водителя перевернувшейся скорой, виновник аварии скрылся. ploshad1 А вот памятник Маншук МАМЕТОВОЙ выдержал даже столкновение с автомашиной депутата. Народный избранник сначала, правда, отрицал свою причастность к ДТП и даже послал на три буквы фотокорреспондента «МГ». posol (3) Даже представители Генерального консульства РФ попадают в аварии. А как это случилось, читайте здесь. dtp_most-2 Мужчина иномарки никак не ожидал такого исхода дня. Бетонная плита упала с борта ехавшего большегруза прямо на «Хендай». avaria_derevo5 На подмогу деповцам приходят иномарки, которые выкорчёвывают старые и не только старые деревья. Так, в Уральске «Ауди» с корнем вырвала дерево. dtp-mashina-v-dome-9 День Независимости жители этого частного дома теперь запомнят на всю жизнь. Ведь именно в этот день ночью в их дом врезалась «Приора» и заехала прямо в зал. Конечно, это далеко не все аварии, которые произошли в ЗКО. Редакция «МГ» желает всем водителям хорошей дороги!