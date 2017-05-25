22 мая иномарка заехала на крыльцо дворца бракосочетаний Атырау. К счастью, в аварии ни один молодожен не пострадал. Корреспонденты «МГ» решили вспомнить самые нелепые, смешные, а порой фантастические аварии, которые произошли в Уральске и области.
Фото из архива "МГ«
Чтобы далеко не уходить от темы «летающих
» авто, напомним вам историю с «Приорой», которая 16 июня 2015 года залетела на крышу одного из кафе Уральска. Тогда выяснилось, что водитель совершил этот трюк с полетом в трезвом состоянии, но все же суд лишил его прав. Видимо, за парковку в неустановленном месте.
Нет, трактор не отдыхает, как вы могли подумать. 1 октября 2016 года пассажирский автобус № 22 врезался в трактор
, который чистил двойную сплошную полосу.
Это патрульная машина
сотрудников полиции. На крыше она лежит не в результате спецоперации, а из-за гололеда и легкового авто, которое занесло на встречку.
Это ДТП произошло в ноябре 2014 года
. К счастью, пассажиров в момент аварии в автобусе не было. Водитель, видимо, тоже пострадал не сильно, поскольку сразу после оказания первой медпомощи он сбежал из травмпункта.
В этом ДТП пострадали граждане соседнего государства — России. Всему виной стал автомобиль «Ниссан Мурано», который вылетел на встречку и создал аварийную ситуацию
. Деповской мост и правда был слишком узким, поэтому аварии на нем случались очень часто.
Одна из запомнившихся аварий произошла совсем недавно, 14 мая. Тогда пьяный кондуктор
, находясь за рулем автобуса, допустил столкновение с «Мерседесом». В итоге пострадали пассажиры иномарки и сам автобус.
Пожалуй, самая комичная
авария произошла 30 января этого года. Автоледи, выезжая с парковки около первой поликлиники, снесла 6 автомобилей одним махом. Наверное, не зря мужчины придумывают шутки про женщин за рулем. Хотя... ну, перепутала женщина педали, с кем не бывает?
Невезучим местом в Уральске по праву признан участок дороги около кафе «Агаев»
. Чуть больше, чем через год после полета «Приоры» на том же месте «Субару» снес столб. К счастью, все остались живы.
Особенно часто наши автомобители любят совершать различные трюки
. Кто здесь прав, а кто виноват, разобрались сотрудники полиции.
А в этой аварии
пострадала карета скорой помощи. По словам водителя перевернувшейся скорой, виновник аварии скрылся.
А вот памятник Маншук МАМЕТОВОЙ выдержал даже столкновение с автомашиной депутата
. Народный избранник сначала, правда, отрицал свою причастность к ДТП и даже послал на три буквы фотокорреспондента «МГ».
Даже представители Генерального консульства РФ попадают в аварии. А как это случилось, читайте здесь
.
Мужчина иномарки никак не ожидал такого исхода дня. Бетонная плита
упала с борта ехавшего большегруза прямо на «Хендай».
На подмогу деповцам приходят иномарки, которые выкорчёвывают старые и не только старые деревья. Так, в Уральске «Ауди» с корнем вырвала дерево
.
День Независимости жители этого частного дома теперь запомнят на всю жизнь. Ведь именно в этот день ночью в их дом врезалась «Приора» и заехала прямо в зал
.
Конечно, это далеко не все аварии, которые произошли в ЗКО. Редакция «МГ» желает всем водителям хорошей дороги!