Гармонию уюта и по-домашнему вкусную еду нового кафе комплекса «DAF-центр» уже смогли оценить не только уральцы, но и многочисленные гости нашего города, совершающие поездки на своих автомобилях.- Для нас очень важно мнение наших посетителей, поэтому в нашем кафе меню разных ценовых категорий, разнообразие блюд и каждый день новое меню. У нас вы можете заказать не только сытные комплексные обеды, но и другие более изысканные блюда: мясные отбивные, семгу, запеченное мясо, блюда, приготовленные на пару и многое другое. В ассортименте всегда свежая выпечка – пирожки, рогалики, пирожное, мини-пиццы, 5 видов настоящего молотого кофе, а также молочные коктейли и цветочные чаи. Все блюда готовятся в нашем кафе с душой и по-домашнему вкусно, - говорит администратор кафе Юлия СИМОНЕНКО.Если у вас нет свободного времени, чтобы выбраться на обед - не беда. Доставка еды в офис или на дом решит эту проблему!Кафе "DAF-центр" - идеальное место для проведения небольшого торжества. Уютный зал, выдержанный в европейском стиле, рассчитан на 40 персон. Приятная обстановка, вежливый персонал, а самое главное – вкусная еда оставят хорошее впечатление, и вам обязательно захочется прийти сюда снова.Гостиница при комплексе - прекрасная возможность отдохнуть с комфортом за весьма приемлемую цену для любого автолюбителя, совершающего длительные поездки автотранспортом.Здесь вам предоставят на выбор уютные одно-, двух- и трехместные номера с приятной обстановкой и современным дизайном, а также с кондиционером и Wi-Fi. Хороший отдых и идеальное соотношение цены и качества вам обеспечены.В дороге устают не только водители, но и их автомобили, а значит и им требуется отдых и максимальное внимание. Доверьте уход за вашим "железным конем" профессионалам автомойки «DAF-центр».При помощи новейшего оборудования здесь отмоют загрязнения любой сложности, как с легкового, так и с грузового авто.- В нашем комплексе действует ряд выгодных акций для клиентов: в будние дни предъявителям специальных флайеров предоставляется единоразовая скидка 20%; по субботам и воскресеньям действует скидка выходного дня - 35%, а также те клиенты, которые сделали репост любой информации с нашей страницы в Instagram, получают скидку на мойку легкового автомобиля 15%, - рассказывает администратор автомоечного комплекса Ольга МЕНЕШЕВА.