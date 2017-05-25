Как сообщила пресс-служба ПС КНБ РК, запрещенный груз был обнаружен в автомашине марки "ВАЗ" при попытке пересечь казахстанско-российскую границу через упрощенный пункт пропуска в Курмангазинском районе Атырауской области. Задержаны 34-летний житель Казахстана, управлявший автомобилем и 37-летний житель РФ, находившийся с ним в машине. При досмотре транспорта в багажнике была обнаружена коробка, в которой находились рога сайгака в количестве 108 штук. По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих и правоохранительных органов Курмангазинского района. Отметим, что сайгак занесен в Красную книгу.