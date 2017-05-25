В школе №16 последний звонок стал юбилейным - 50-ым. На линейке директор школы Мария КАБАКОВА поздравила всех учеников с окончанием учебного года, пожелала успехов, а также отметила юбилейные даты проработавших в этой школе учителей. Вместе с ребятами на линейку пришли и родители. - Пришла поддержать и поблагодарить замечательного нашего классного руководителя и всех учителей, которые преподают нашим детям. Мы учимся здесь с первого класса, это замечательная школа. Всем детишкам хочется пожелать набраться сил за летние каникулы, отдохнуть перед новым учебным годом, - сказала мама семиклассницы Ксении Наталья.В 8.30 началась линейка в Назарбаев интеллектуальной школе, где учеников пришел поздравить аким города Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Аким города пожелал всем выпускникам получить высшее образование. Также школьная линейка прошла и в школе-интернате для детей с нарушением слуха и речи. Особенные дети выступили с концертной программой. По информации руководителя управления образования Айгуль МЫНБАЕВОЙ, в 2017 году в области заканчивают школу 4206 учеников. - 3229 выпускников изъявили желание сдавать единое национальное тестирование. В ЗКО организованы 9 пунктов сдачи тестирования, из них 2 - в Уральске, - пояснила Айгуль МЫНБАЕВА. - С 30 мая по 9 июня школьники будут сдавать итоговую аттестацию в школах в формате госэкзаменов, а ЕНТ пройдет с 20 июня по 1 июля. Четыре выпускника у нас освобождены приказом министерства образования от сдачи тестирования за успехи в олимпиадах. В 2017 году 254 ученика претендуют на звание "Алтын белги" и 137 одиннадцатиклассников заканчивают школу с аттестатами особого образца. На какой именно площади и во сколько состоится торжественное вручение знаков "Алтын белги" пока неизвестно, однако рекомендации по проведению бала в горОО уже получили. В городском отделе образования сообщили, что выпускникам рекомендуется прийти на бал в школьной форме. - Если школьники придут в платьях - это не страшно. Надевать школьную форму никто не требует - этот пункт носит рекомендательный характер, - пояснили в городском отделе образования. Между тем, вручение аттестатов и выпускной бал в ЗКО пройдет 14 июня в школах. Стоит отметить, что проведение выпускного бала на площади в Уральске было под угрозой срыва.