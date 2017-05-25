фото из соцсети ВКЖительница города опубликовала жуткие фотографии в соцсети ВКонтакте, где написала, что в гаражном кооперативе "Победа" в районе остановки "Айгуль" есть гараж, хозяин которого издевается над животными, а потом их туши выбрасывает на свалку в этом же кооперативе. - Там на мусорке стоит ужасный запах, и я вот что хочу спросить: неужели никто этого не видел? У меня пропала собака и есть информация, что именно этот мужик ее забрал. Я нашла этот гараж, там все оборудовано для пыток - верёвки к потолку привязаны, ножи, тазики, куда кровь стекает, - написала под своим постом пользователь Алена Т. В своем посте девушка также указала, что мусорные баки рядом с гаражным кооперативом полны голов и внутренних органов собак. Стоит отметить, что информация о странном гараже была опубликована 24 мая и за сутки собрала более 100 негативных комментариев.