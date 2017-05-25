По словам отца новорожденных Жасулана НУГМАНОВА, дочери стали первенцами в семье. Назвать их решили похожими именами - Назерке, Жанерке, Акерке. - О том, что детей будет несколько, мы узнали на УЗИ. Сначала аппарат показал двойняшек, уже через неделю врач показал нам и третью дочь. Ни у меня, ни у супруги в роду двойняшек, а тем более, тройняшек не было. Это стало для нас настоящим сюрпризом, - поделился Жасулан НУГМАНОВ.Родились девочки с разницей в 10 минут, вес у каждой малышки разный - 2080, 1490 и 1890 граммов. По словам мамы тройняшек Назгуль АЛИПОВОЙ, родились они семимесячными, вынашивать было, конечно, нелегко, зато сейчас новоиспеченная мама чувствует большую радость и облегчение. IxxU0Fwd0dIВстречали девочек и счастливую маму из роддома на двух больших лимузинах, на которые счастливый папа приклеил надпись "Везу дочек-тройняшек". vzp5a1K3l98