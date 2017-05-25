В области ввели электронный учет посещения правоохранительных органов. Проект был внедрен в целях защиты конституционных прав граждан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Проще говоря, когда очевидец, свидетель, потерпевший или подозреваемый является в правоохранительный орган по повестке или же в принудительном порядке, его анкетные данные, время прибытия, номер служебного кабинета, в который следует посетитель, заносят в компьютер. Затем, если человек не вышел из помещения в течении трех часов, оперативный дежурный незамедлительно сообщает об этом начальнику органа и дежурному прокурору. Далее выясняются причины, по которым человека держат дольше установленного законом срока, и в случае нарушения сразу об этом докладывают вышестоящему прокурору для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности. - Данный проект устраняет личный контакт руководства с посетителями и участниками уголовного процесса. Надзирающие прокуроры смогут проводить мониторинг на предмет выявления и пресечения фактов нахождения посетителей в правоохранительных органах сроком больше, чем установлено законодательством. Если человек больше трех часов находится в здании, его данные загораются красным цветом, - рассказал старший прокурор отдела формирования правовой статистике ЗКО Самал РУСТЕМОВ. Напомним, 12 мая 2017 года 72-летняя пенсионерка, которая нашла на лесной дороге украденный паспорт и вернула его гражданке Германии, пожаловалась, что ее очень долго допрашивали полицейские. Кроме того, сотрудники безосновательно обыскали ее дачу и квартиру. Виктор МАКАРСКИЙ