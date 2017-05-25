Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в УВД города Уральска, 22 мая в 08.40 часов был обнаружен труп мужчины в районе Омеги. - Труп 61-летнего мужчины был с многочисленными травмами. Позже удалось выяснить, что с этим мужчиной находилось еще три приятеля, с которыми они совместно распивали спиртные напитки вблизи автостоянки в районе "Омеги". Между собутыльниками произошла ссора, двое из них подрались. После чего все разошлись и оставили избитого мужчину одного. Мужчина скончался от закрытой травмы живота. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в этот же день, -рассказали в УВД. В настоящее время 50-летний подозреваемый водворен в ИВС. По данному факту заведено уголовное дело, по статье 106 УК РК.