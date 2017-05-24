По словам руководителя ДАРЕМ по ЗКО Мурата ОСПАНОВА, поводом для назначения расследования послужили необоснованные действия данного предприятия по факту навязывания дополнительной услуги налива сжиженного нефтяного газа при его реализации нашим газосетевым организациям. - Так, с февраля 2016 года этим предприятием была навязана эта услуга, по наливу сжиженного нефтяного газа. В ходе расследования было установлено, что взимание платы за данную необоснованную услугу напрямую отразилось на розничных ценах на газ на наших АГЗС. В свою очередь в случае признания обоснованного вынесенного нашего предписания и его исполнения, то данные цены на АГЗС, то из составляющих на цены на розничную реализацию газа данные затраты по необоснованной услуге, по наливу сжиженного нефтяного газа будут исключены, - рассказал Мурат ОСПАНОВ. Специализированным административным судом города Уральска было вынесено постановление по наложению административного взыскания на данное ТОО по факту злоупотребления монопольным положением согласно статье 159 КоАП РК. -Санкция данной статьи предусматривает оборотный штраф и конфискацию монопольного дохода, полученного в результате монополистической деятельности. Общая сумма наложенного административного взыскания на ТОО "Жаикмунай"составляет более 365 млн тенге, - рассказал Мурат ОСПАНОВ. Кроме того, 15 мая департаментом было вынесено соответствующее предписание об устранении нарушения данного антимонопольного законодательства. Мурат ОСПАНОВ отметил, что в настоящее время вынесено только решение суда первой инстанции, данное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано ТОО "Жаикмунай". Между тем, департаментом проводится анализ оптового и розничного рынка реализации газа, в случае выявления нарушения антимонопольного законодательства, будут приняты соответствующие меры реагирования.