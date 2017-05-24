Как рассказал первый заместитель начальника УВД Нурлан БИСЕНОВ, с 1 мая зарегистрировано 39 фактов краж велосипедов, это только по городу Уральску. - Следуя проведенному анализу, основная масса велосипедов похищена свободным доступом. Чаще всего их воруют с подъездов, улиц или же возле частных домов, - пояснил Нурлан БИСЕНОВ. По словам первого заместителя начальника УВД, поиски осложняются тем, что потерпевшие не могут описать свой транспорт. - Дело в том, что максимум они могут обозначить цвет и марку украденного велосипеда. Для следствия необходимы опознавательные знаки или какие-нибудь приметы. Мы хотели бы донести до населения, что у каждого велосипеда есть идентификационный номер. Просьба ко всем жителям нашего города - фиксировать для себя этот номер, это очень важно. Если вдруг транспорт будет украден, то тогда нам намного проще его будет найти. Мы уже создали базу для велосипедов с номерами, для оперативности и облегчения работы, - пояснил Нурлан БИСЕНОВ. - Наши сотрудники проводят целевые отработки. В ходе патрулирования в районах, которые более подвержены кражам, сотрудники полиции останавливают всех подозрительных лиц на велосипедах, при этом забивают номера в базу. И устанавливают, действительно ли это средство передвижения принадлежит этому человеку. Нурлан БИСЕНОВ отметил, что замки от краж не спасают, так как воры их просто перекусывают ножницами по металлу. Стоит отметить, что за кражу велосипеда грозит наказание согласно статье 188 «Кража» УК РК. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Кража, совершенная: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по информационно-коммуникационной сети, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Кража, совершенная в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. Кража, совершенная: преступной группой, из нефтегазопровода, в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.