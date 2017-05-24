Для Казахстана, как и для большинства других стран бывшего Советского Союза, годы репрессий надолго останутся в памяти. Согласно данным с 1921 по 1954 год, общее количество осужденных в Советском Союзе составило 3 млн. 777 000 человек. Из них к высшей мере наказания приговорено 642 000, и эта статистика не учитывает погибших от голода, который унес жизни миллионов людей. - В 2014 году ДВД области из департамента национальной безопасности были приняты уголовные дела на лиц, не подлежащих реабилитации, в отношении репрессированных граждан, оправданных судебными органами, а также трофейные материалы на советских солдат, попавших в плен во время Великой Отечественной войны, - говорит заместитель начальника ДВД ЗКО Багдар АБУОВ. В ЗКО с 1937 по 1938 год было репрессировано 1789 человек, из них 1025 расстреляны. Для Казахстана эта дата имеет особый смысл. Так сложилась история, что наша республика стала местом депортации для миллионов советских граждан. Для того, чтобы сохранить память о жертвах политических репрессий и помочь людям восстановить истории их семей, в департаменте внутренних дел области хранятся уголовные дела на репрессированных граждан. Здесь можно увидеть протоколы допросов, обыска, ордеры на аресты, постановления о привлечении к уголовной ответственности. В некоторых делах хранятся даже стихи, рукописи и фотографии репрессированных. - К примеру, было принято уголовное дело на репрессированного казахского советского режиссера, драматурга, одного из основателей казахского национального профессионального театрального искусства, народного артиста КазАССР Жумата ШАНИНА. В 1936-1937 годах он участвовал в создании Уральского музыкального драматического театра, который в то время сам и возглавил, - рассказала начальник информационно-аналитической группы ДВД ЗКО Танзиля ДАВЛЕТОВА За период с 2015 года в архив ДВД ЗКО поступило 33 запроса от родственников репрессированных, ученых, и с киностудии Казахфильм, из них на 23 был дан положительный ответ. Долгое время все эти сведения скрывались, и одним из тех, кому удалось пересмотреть все уголовные дела репрессированных, стал писатель Владимир КУТИЩЕВ. - Вот у меня в моей книге приведены секретные телеграммы, которые хранятся в архиве президента РФ, это касается Уральска. Это разнарядки на расстрелы, но самое страшное, когда разнарядку по расстрелу выполнили, а потом хотят план перевыполнить и просят дополнительные квоты. Это же непонятно совершенно, в голове не укладывается. Тем не менее, наша страна через это прошла, но мы ведь по сей день не знаем, где эти люди убиты, и где они захоронены, - пояснил Владимир КУТИЩЕВ. Информацию о жертвах политических репрессий можно получить на веб-портале министерства внутренних дел РК.