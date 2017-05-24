С иском в Кызылкогинский районный суд Атырауской области обратилось ТОО «Овцеплемзавод Жаскайрат» с иском к своему пастуху о взыскании с него 3 720 000 тенге ущерба в связи с недостачей вверенных ему овец. Оказалось, что пастух работал в ТОО с 2014 года, при трудоустройстве с ним был заключен договор о полной материальной ответственности. Когда работодатель решил пересчитать своих овец, то он недосчитался 186 овец. В суде стороны заявили о согласии на заключение мирового соглашения. - По условиям договоренности, ответчик обязался ежемесячно по 30 000 тенге погашать ущерб, а истец отказался от заявленных исковых требований, - сообщили в пресс-службе областного суда. В настоящее время истцу - ТОО «ОвцеплемзаводЖаскайрат» возвращены 111 600 тенге уплаченной государственной пошлины. Куда исчезла целая отара овец в пресс-службе не сообщается.