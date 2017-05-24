Консалтинговое агентство GRC на своей странице в Facebook опубликовало прогнозный список вероятных претендентов в сенат Парламента РК. akim goroda В их число попал и аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, выдвинувший свою кандидатуру в сенаторы вместо Рашида АХМЕТОВА, полномочия которого истекли. Между тем, по данным ЦИК на 15 мая, выдвинуты 83 кандидата, из них самовыдвижением – 76, остальные – районными, городскими и областными маслихатами. Напомним, в нашей области в сенаторы выдвинулись три человека - это аким Уральска 52-летний Нариман ТУРЕГАЛИЕВ и два депутата областного маслихата - директор ТОО "Автокомбинат" 63-летний Валерий ГОЛОУХОВ и директор музыкального колледжа им.Курмангазы 51-летний Нуржан СЕРТЕКОВ.