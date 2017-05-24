25 мая последний звонок прозвенит во всех школах Казахстана. В преддверии этого праздника корреспонденты портала "МГ" решили выяснить, сколько стоят цветы. Как рассказывают продавцы цветочных лавок, ежегодно школьники уже по традиции дарят на последний звонок преподавателям цветы. - Но в этом году больших заказов не было. Скорее всего, торговля начнется только завтра. Обычно ранним утром, 25 мая, у нас раскупают цветы все, кто идет на школьную линейку. Но покупательская способность в последние годы очень снизилась, - пояснили продавцы. Как отметили торговцы, в этом году букеты стоят чуть дешевле, чем в прошлом году. К примеру, если самый дешевый сборный букет стоил в прошлом году 2000 тенге, то в нынешнем году такой букет можно приобрести всего за 1200 тенге. Букеты, состоящие из одного вида цветов, стоят от 700 тенге и выше. - Все зависит от желания клиента, - рассказали продавцы. - Можем сделать и огромный букет за 12 тысяч тенге. Ну, а одна веточка хризантемы в среднем стоит 500 тенге, один цветочек герберы - 600 тенге и одна роза - 600-700 тенге. Стоит отметить, что стихийных торговцев с цветами найти в этом году сложнее. Торговать на улицах им не дают сотрудники местной полицейской службы. Как рассказали полицейские, такую работу со стихийными продавцами они проводят ежедневно. - Если цветами торгуют без разрешения, которое выдают в акимате, то человеку, нарушившему правила торговли впервые, мы сначала выносим предупреждение, а если нарушение повторяется, по статье 204 КоАП РК им грозит штраф до 5 МРП, - отметили сотрудники полиции. Стоит отметить, согласно статье 204 «Торговля в неустановленных местах» КоАП РК. Торговля вне мест, установленных местным исполнительным органом, – влечет предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.