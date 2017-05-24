В областном центре под воду ушла большая часть набережной реки Урал. В городском отделе ЖКХ пообещали, что после подтопления подрядчик будет исправлять недоделки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". naberezhnaya Сейчас вода вплотную подступила к летнему кафе, которое расположенному вблизи от набережной. Подтопленными оказались ротонды, скамейки и лестницы. Между тем, в неудовлетворительном состоянии находятся и плиты брусчатки. - Плиты постоянно расшатываются. Люди жалуются, что можно упасть. Но насчет ремонта нам ничего не известно, - отметил бригадир ТОО «Жайык Таза Кала» Болат ДАУЛЕТОВ. В городском отделе ЖКХ отметили, что ранней весной подрядная организация ТОО «Болашак-Т» уже устраняла недоделки. Были прикреплены упавшие гранитные плиты и заново уложена брусчатка в нескольких местах. - Заказчиком объекта выступает городской отдел строительства, подрядчик – ТОО «Болашак-Т». По условиям договора, гарантия на объект составляет 8 лет. Мы выслали официальное письмо подрядной организации. После спада воды все будет устранено, - сообщил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска Миржан НУРТАЗИЕВ. Стоит отметить, что возведение набережной обошлось бюджету в сумму 500 млн тенге. Специалисты уже не раз подвергали критике проектировщиков, которые не учли природные особенности окрестностей Урала. Напомним, набережную в районе Стеллы построили в 2013 году. На ее строительство было потрачено около 500 млн тенге. Руслан АЛИМОВ