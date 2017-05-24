Фото из соцсети ВК Как оказалось, в коротеньком тексте о военных годах была допущена масса ошибок. Так, во втором абзаце текста вместо слова "лихолетье" написано "пихолетье", в слове "хозяйства", в конце слова, отсутствует буква "Х", а вместо "трудились" - "тудились". В следующем предложении написано "выробатали", хотя правильно будет "выработали". Далее в слове "обращений" отсутствует буква "Й". Кроме того, сокращение названия Западно-Казахстанской области написано очень оригинально - "Зап.Каз.Обл", когда правильнее писать просто "ЗКО". Пользователь ВК, который выложил данную фотографию, возмущен тем, что этот текст написан на баннере, установленном на площади Победы, где бывают не только жители города и области, но и гости из других городов и стран. Уральцы недоумевают, как специалисты, работающие в отделе развития языков г. Уральска, которые должны проверять грамотность написания текстов рекламы, баннеров и афиш в городе, допустили установку этого баннера с массой ошибок.