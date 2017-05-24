Учебный год подходит к концу, скоро у школьников появится много свободного времени. Мы приглашаем всех активно заниматься английским языком в летнее время. Ведь за три месяца летних каникул можно преодолеть еще один уровень английского.
С 25 мая по 1 июня языковая школа Destination предлагает сезонные скидки на обучение для всех!
20% для всех!
- Ученики, которые уже обучаются у нас, могут оплатить в этот период за месяц или сразу за три месяца и получить скидку 20% на все три месяца обучения. Новым ученикам, чтобы получить скидку, необходимо пройти тестирование и внести оплату до 1 июня, - говорит директор языкового центра Destination Роман Лушаков.Скидки на подготовительный курс IELTS
Во время летних каникул старшеклассники могут подготовиться к сдаче международного экзамена IELTS и сдать пробный тест в центре. Стоимость месячного курса составит всего 16 000 тенге вместо 25 000 тенге.
Месячный летний курс IELTS – 25 000 тг 16 000 тг
Мини-лагерь при Destination
Всё лето учащихся Destination ждет развлекательная программа: спортивные мероприятия, занятия на природе, еженедельные выезды на пикники, поездки на пляж, воскресные языковые клубы, дебаты и многое другое. Принять участие в программе может каждый учащийся центра Destination.
Скидка на летнее время для учащихся филиала Бизнес-Центра «Хаулет» - 30%!
Подробности акции и запись на обучение по телефонам: 918-018, 8-778-448-45-07, 8-705-804-52-07Наши филиалы: 6 мкр (62 дом), 5 мкр (пр. Абулхаир хана, 175), - мкр. Кунаева, 4 (напротив ТЦ "Клондайк"), БЦ "Хаулет" (ост. ДОСААФ), ТЦ "Евразия", ТЦ "Алем Плаза" (4 эт.), ост. Юбиляр, ост. Юбилейная (пл. М.Маметовой).
На правах рекламы.
