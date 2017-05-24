Большим событием для клиентов Beeline стало партнерство оператора с крупнейшим в России и СНГ музыкальным сервисом Яндекс.Музыка. Теперь ценители качественного звучания получат доступ к более чем 35 миллионам уникальных композиций без необходимости оплаты использованного трафика. Кроме того, клиентам Beeline доступен целый месяц бесплатного пробного периода. Крупнейший агрегатор и дистрибьютор электронной литературы и аудиокниг в СНГ - ЛитРес, стал партнером сервиса «Билайн Книги», что позволило предоставить клиентам Beeline широкий каталог новинок и целую неделю бесплатного пользования сервисом. Еще больше абонентов сотового оператора порадует богатый выбор телевизионных каналов, фильмов и сериалов в обновленном приложении BeeTV. Каждый желающий сможет воспользоваться пробным периодом до 30 дней совершенно бесплатно. «Beeline постоянно работает над расширением спектра услуг для своих абонентов. Новое мультимедийное предложение для клиентов сотового оператора - крупный и важный шаг в этом направлении. Во-первых, это выбор. Наши клиенты сами расставляют приоритеты своих интересов: музыка, кино и телевидение либо литература. Во-вторых, это доступность. Трафик, израсходованный на пользование сервисами, не учитывается, а оплачивать подписку можно с мобильного баланса. Все это в совокупности способствует тому, что наши клиенты получат качественный, удобный в пользовании, лицензионный сервис», - уверен коммерческий директор Beeline Казахстан по развитию массового рынка Евгений Настрадин. Предложение действует на тарифных планах «Всё», «Калайсын+» и Premium. Подробно узнать о подключении сервисов можно в приложении «МойBeeline» и на официальном сайте Beeline.kz. «Всё!» - национальная группа тарифных планов для абонентов Beeline, объединившая в себе весь спектр базовых услуг сотового оператора по оптимальным ценам. Специально для пользователей этой линейки предусмотрено большое количество преференций, например, увеличенный объем 4G трафика, безлимит на звонки внутри сети, а также специальные предложения по использованию мультимедийных сервисов. «Яндекс.Музыка» — служба потокового аудио компании Яндекс, позволяющая искать и легально бесплатно прослушивать музыкальные композиции, альбомы и музыкальные подборки. В каталоге сервиса свыше 35 миллионов треков. Чтобы помочь сориентироваться в таком количестве музыки, применяется технология Диско. Она анализирует предпочтения слушателя и подбирает музыку, которая ему понравится. Сервис «Яндекс.Музыка» могут установить пользователи смартфонов на iOS, Android и WindowsPhone. «ЛитРес» — агрегатор, дистрибьютор и продавец лицензионных электронных и аудиокниг в странах СНГ. Позиционирует себя как самую большую электронную библиотеку. Предоставляет доступ к книгам на более чем тридцати языках, в том числе – казахском. BeeTV - это более 100 ТВ каналов и множество фильмов, сериалов и мультфильмов для абонентов Beeline. Среди преимуществ BeeTV - доступ с разных видов устройств (компьютер, смартфон, планшет). Телекоммуникационный оператор Beeline Казахстан — универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Услугами Beeline по итогам четвертого квартала 2016 года пользуются более 9 миллионов клиентов. Beeline Казахстан признан самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита ReputationInstitute. Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «Veon» со штаб-квартирой в г.Амстердаме (Нидерланды). Сегодня Veon – седьмой в мире по числу абонентов сотовый оператор, по итогам четвертого квартала 2016 года компания обслуживает более 230 миллионов абонентов.Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК