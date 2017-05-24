Как рассказала мама Владислава Ольга ЖИНЖИНА, все началось с того, что 16 мая, ребенок случайно упал с дивана на руку. - Первым делом мы отправились в травмпункт. Там нам сразу же сделали рентген, перелом он не показал. Ему очень туго перевязали ручку и отпустили домой с рекомендациями пройти осмотр у хирурга по месту жительства, - рассказала мама малыша. Ольга отметила, что к персоналу травмпункта у нее претензий нет, они все сделали своевременно и были очень вежливы. - На следующий день мы с ребенком пошли в первую поликлинику на прием к хирургу. Я была обеспокоена тем, что рука у него очень сильно перетянута, и попросила врача осмотреть. Хирург выписала нам лечение и порекомендовала приобрести бандаж в салоне по направлению, - пояснила мама Владислава. - В этот же день мы начали уже лечение. Через два дня утром муж заметил у ребенка отек глаз. Вызвали скорую помощь. Ребенка увезли в областную детскую многопрофильную больницу. - Нас там осмотрели, выписали противоаллергическое средство и направили домой. Мы уехали домой. Спустя два часа состояние ребенка ухудшилось, своим ходом мы снова приехали в эту же больницу. Нам со второго раза согласились поставить капельницу с преднизолоном. На мой вопрос делают ли пробу перед капельницей, мне ответили, что в этом нет смысла, так как это противоаллергическое средство, - рассказала мама Владислава. - Это было просто ужасно, сначала моему ребенку не могли найти место в палате, ссылаясь то, что там все переполнено. Потом ему долго искали вену, не могли попасть. Все-таки капельницу с преднизолоном установили, но через какое-то время у сына пошла реакция, он еще больше покрылся сыпью. Капельницу остановили и вкололи внутримышечно супрастин. Мы договорились ежедневно посещать дневной стационар для лечения. Женщина утверждает, что в больницу ребенку сделали только хуже. Сейчас они проходят лечение в частной клинике. - У него еще ничего не прошло, сыпь есть. Но мы теперь в растерянности, и не знаем к кому обращаться, если наши уральские врачи не могут справиться с аллергией. Тем более ребенок никогда не был предрасположен к аллергии. Как рассказал представитель пресс-службы поликлиники №1 Ержан НИЯЗОВ, 17 мая на приеме у детского хирурга первой поликлиники был Владислав ЖИНЖИН 2014 года рождения. - Он поступил с ушибом локтевого сустава. На сегодняшний день полную информацию дать не можем, так как амбулаторная карта находится на руках у родителей Владислава. Как только мы получим карту, удостоверимся, только после этого сможем прокомментировать ситуацию, - сказал Ержан НИЯЗОВ.