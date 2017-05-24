Иллюстративное фото с сайта atyrau.palata.kz В этом году в отборе примут участие 24 компании из различных отраслей экономики. Так для участия в номинации «Лучшие продовольственные товары» подали заявки 7 компаний, в номинации «Лучшие товары производственного назначения» - 6 предприятий. Самое большее число заявок в номинации «Лучшие товары для населения» - 11 предприятий. - Главное преимущество конкурса "Лучший товар Казахстана" в том, что победа в нем дает возможность участникам заявить о своей продукции на весь Казахстан. Дипломанты конкурса получают право в течение четырех лет использовать эмблему конкурса в рекламных целях, то есть продвигать свою продукцию на рынке, - рассказал эксперт Палаты предпринимателей Атырауской области Амангельды ИМАНОВ. Организаторы республиканской выставки планируют провести конкурс в период Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО – 2017», куда будут приглашены крупные оптово-закупочные компании, национальные холдинги. Таким образом у предприятий будет возможность заключить долгосрочные договоры по поставке продукции. Отметим, что конкурс пройдет в Атырау 26 мая в 10.00 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Атырау».