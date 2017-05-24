Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", в связи с капитальным ремонтом тепловой магистрали ТМ-2 по улице Кердери, будет прекращена подача горячей воды на период с 19 мая по 1 августа. - Горячей воды не будет в домах по проспекту Евразия, 86, 88 и 88/1, улице Мухита, 67/1, 73, 77, 95, 95/1, Ихсанова, 52,54,109, Кердери, 122, 127/1, 129, 131, 133, 135, 138, Курмангазы, 104, 106, 108, 108/1, 110, 112, 112/1, 150, 152, 154, Сейфуллина, 50 и в детском саду "Росинка" №21, - пояснили в АО "ЖТЭ".