Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в целях оказания правовой помощи населению с 10.00 до 18.00 в здании департамента юстиции ЗКО по улице Сарайшык, 47 пройдет День открытых дверей для сторон исполнительного производства о взыскании алиментов. Стоит отметить, что подобная правовая помощь оказывается уральцам второй год подряд.Люди могут прийти и задать юристам любой интересующий их вопрос о взыскания алиментов. Свой вопрос можно задать по номеру телефона: 215-501, 509-483, 8-702-488-78-79. По словам судисполнителя Гульнары ИСМАГУЛОВОЙ, чаще всего к ним обращаются женщины, мужья которых годами не платят алименты своим детям. - Ежегодно мы проводим такую акцию по оказанию помощи при взыскании алиментов. К примеру, сегодня к нам приходила женщина, бывший супруг которой не дает денег на содержание ребенка уже пять лет. После нашей консультации она обратится к судебному исполнителю, который проверит наличие у должника имущества. Если у ее бывшего мужа есть квартира, участок или же машина, мы имеем право арестовать имущество и выставить на торги. После окончания торгов этими деньгами будет погашен долг по алиментам. Чаще неплательщики ссылаются на отсутствие постоянной работы, - Гульнара ИСМАГУЛОВА. - Если же человек работает, но не оплачивает долги, то мы направляем на работу письмо, и с его заработной платы удерживается 50%. Из них 25% зарплаты - это алименты на одного ребенка и 25% - в сумму погашения долга. Вообще, если же должник не работает, то алименты высчитываются со среднемесячной зарплаты. Получается примерно 25-26 тысяч тенге на ребенка. Стоит отметить, что в основном злостные неплательщики алиментов - это мужчины, реже женщины, которые отказались от детей и ребенок был помещен в детский дом. К слову, департаментом юстиции проводятся рейды по тем, кто имеет задолженности по алиментам и не имеют работы. Таким людям предлагают работу и ставят на учет в органы соцзащиты труда. В ЗКО 1187 пап оплачивают алименты в добровольном порядке, у 1758 человек алименты удерживаются с зарплаты и 1150 - оплачивают частично.