Руководитель Атырауского филиала РГП «Профессиональная военизированная аварийно–спасательная служба» Темиржан МАХМУТОВ подозревается в пособничестве в хищении средств предприятия в крупном размере, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". makhmutov Преступную схему по получению взяток на системной основе раскрыли сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции по г.Астана. По сообщению пресс-службы ведомства, при получении очередной взятки в сумме 70 тыс. долларов США задержан генеральный директор РГП «Профессиональная военизированная аварийно–спасательная служба» Министерства по инвестициям и развитию РК Болат ХАЛЫК. Подозреваемый организовал преступную схему по получению на системной основе взяток от подрядных организаций за ускоренное подписание актов выполненных  работ. В хищении средств в особо крупном размере Болату ХАЛЫКУ помогал главный бухгалтер РГП и руководитель Атырауского филиала предприятия Темиржана МАХМУТОВА. - В ходе обыска по месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято 300 тысяч долларов США и 6 млн тенге. 23 мая текущего года трое соучастников задержаны и водворены в ИВС, - указано на сайте Нацбюро. Ерлан ОМАРОВ