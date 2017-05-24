В Уральске жители аварийных домов два года живут во временных квартирах
Жители трех аварийных домов по улице Второй километр до сих пор живут во временных квартирах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Подрядчик, строящий новый дом - ТОО «СВ плюс», сославшись на финансовые трудности, отказался от проекта. Теперь возведением жилья займется другая подрядная организация.
Метод государственно-частного партнерства с самого начала оказался плохо проработанным. Иначе как объяснить отказ от строительства дома крупной компании, которая взяла на себя договорные обязательства построить 9-этажный дом на месте трех снесенных. И предоставить 32 квартиры жителям, переселенным во временное жилье.
- В 2015 году мы заключили договор с компанией ТОО «СВ плюс». Они обязались предоставить 32 квартиры жителям трех снесенных домов. Но компания отказалась от реализации проекта. Сейчас перезаключен договор с компанией «ТОО Орал Полимер». Подрядчик обязуется построить дом до конца 2018 года, - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска Миржан НУРТАЗИЕВ.
ТОО «Орал Полимер» возглавляет опытный застройщик Роберт ИРМЕНОВ. В компании отметили, что они уже приступили к реализации проекта. Вместо девятиэтажного монолитного дома будет построен 6-этажный кирпичный дом на 108 квартир.
- Мы сейчас заливаем фундамент. Затем установим блоки на цокольный этаж. Никаких сложностей нет. Работу завершим за полтора года, - заявил начальник участка Жаслан МИЗАНОВ.
Стоит отметить, что на данный момент в Уральске официально признаны аварийными более 40 домов. И метод государственно-частного партнерства признан наиболее эффективным для решения этого вопроса.
Государственно – частное партнерство – это форма сотрудничества между государством и частным сектором. В целом ГЧП - это взаимовыгодное сотрудничество государственных органов и предпринимателей в отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственности государства на условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, определяемых в соответствующих договорах.
Цель: формирование и усиление долгосрочного сотрудничества между государством и частным сектором путем объединения ресурсов для повышения уровня доступности и качества общественных благ и услуг
Задачи:
привлечение частного сектора к управлению государственными активами
снижение нагрузки на бюджет
привлечение инвестиций
расширение моделей взаимодействия государства и бизнеса
Руслан АЛИМОВ
