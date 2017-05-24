Государственно – частное партнерство – это форма сотрудничества между государством и частным сектором. В целом ГЧП - это взаимовыгодное сотрудничество государственных органов и предпринимателей в отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственности государства на условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, определяемых в соответствующих договорах. Цель: формирование и усиление долгосрочного сотрудничества между государством и частным сектором путем объединения ресурсов для повышения уровня доступности и качества общественных благ и услуг Задачи:

привлечение частного сектора к управлению государственными активами

снижение нагрузки на бюджет

привлечение инвестиций

расширение моделей взаимодействия государства и бизнеса

Подрядчик, строящий новый дом - ТОО «СВ плюс», сославшись на финансовые трудности, отказался от проекта. Теперь возведением жилья займется другая подрядная организация. Метод государственно-частного партнерства с самого начала оказался плохо проработанным. Иначе как объяснить отказ от строительства дома крупной компании, которая взяла на себя договорные обязательства построить 9-этажный дом на месте трех снесенных. И предоставить 32 квартиры жителям, переселенным во временное жилье. - В 2015 году мы заключили договор с компанией ТОО «СВ плюс». Они обязались предоставить 32 квартиры жителям трех снесенных домов. Но компания отказалась от реализации проекта. Сейчас перезаключен договор с компанией «ТОО Орал Полимер». Подрядчик обязуется построить дом до конца 2018 года, - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска Миржан НУРТАЗИЕВ. ТОО «Орал Полимер» возглавляет опытный застройщик Роберт ИРМЕНОВ. В компании отметили, что они уже приступили к реализации проекта. Вместо девятиэтажного монолитного дома будет построен 6-этажный кирпичный дом на 108 квартир. - Мы сейчас заливаем фундамент. Затем установим блоки на цокольный этаж. Никаких сложностей нет. Работу завершим за полтора года, - заявил начальник участка Жаслан МИЗАНОВ. Стоит отметить, что на данный момент в Уральске официально признаны аварийными более 40 домов. И метод государственно-частного партнерства признан наиболее эффективным для решения этого вопроса.