Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в ходе изучения дел установлено, что судебными исполнителями в адрес должников направлялись уведомления о погашении задолженности по алиментам, но родители так и не заплатили долги. - Суд привлек должников к административной ответственности по статье 669 КоАП РК по признакам неисполнения судебного акта и исполнительного документа, назначив 16 лицам административное взыскание в виде ареста, 2 лицам в виде штрафа, - отметили в пресс-службе суда ЗКО.