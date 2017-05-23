Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz В минувшие выходные хирурги областной больницы Атырау сделали операции по сокращению желудка троим пациентам с диагнозом "ожирение". Вес обратившихся составлял от 130 кг и выше. - Суть операции - формирование "нового" желудка у человека объемом всего 100-150 мл. После операции, когда человек кушает, идет быстрое насыщение, очень быстро наступает чувство сытости. В результате этого за год пациент естественным путем теряет до 70-80 килограммов веса, - рассказал главный врач Атырауской областной больницы Саин ШОМИРОВ. Стоит отметить, что Атырау стал вторым городом после Астаны, где помогают людям избавиться от патологического ожирения путем лапароскопических операций. Пациенты обращаются за помощью через портал Министерства здравоохранения, затем приезжают в Атырау, проходят обследование у различных специалистов - кардиолога, эндокринолога и хирурга. После осмотра происходит отбор пациентов на операцию. Тем, у кого показаний для оперативного вмешательства нет, прописывают диету. - Проведение операций по сокращению желудка стало возможным благодаря повышению квалификации наших специалистов в одном из медицинских университетов Литвы. Мы направили туда целую бригаду наших медиков - хирурга, анестезиолога, медсестер. Два раза в год литовский профессор, с которым мы тесно сотрудничаем, приезжает в Атырау и наблюдает за техникой исполнения операций, постоперационным ведением, отбором больных. В последний свой визит он остался очень доволен работой наших врачей, - рассказал Саин ШОМИРОВ. С прошлого года в областной больнице на бесплатной основе было прооперировано 23 пациента из разных городов Казахстана.