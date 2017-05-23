Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления образования рассказала, что за организацию и проведение выпускных вечеров отвечают директора школ. - Спонсорскую помощь своей школе ученики и родители оказывать могут. Однако подарки дарить не рекомендуется. За то что учителя получат подарки, директоров будут наказываться вплоть до увольнения, - пояснила Айгуль МЫНБАЕВА. Стоит отметить, что в области создан штаб по контролю за проведением выпускных вечеров. О любом факте денежных поборов в школах можно обратиться по телефону: 26-04-74.