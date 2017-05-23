Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщила руководитель управления образования области Айгуль МЫНБАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления образования рассказала, что за организацию и проведение выпускных вечеров отвечают директора школ. - Спонсорскую помощь своей школе ученики и родители оказывать могут. Однако подарки дарить не рекомендуется. За то что учителя получат подарки, директоров будут наказываться вплоть до увольнения, - пояснила Айгуль МЫНБАЕВА. Стоит отметить, что в области создан штаб по контролю за проведением выпускных вечеров. О любом факте денежных поборов в школах можно обратиться по телефону: 26-04-74.