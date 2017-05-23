Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления образования Айгуль МЫНБАЕВОЙ, в 2017 году в области заканчивают школу 4206 учеников. - 3229 выпускников изъявили желание сдавать единое национальное тестирование. В ЗКО организованы 9 пунктов сдачи тестирования, из них 2 - в Уральске, - пояснила Айгуль МЫНБАЕВА. - С 30 мая по 9 июня школьники будут сдавать итоговую аттестацию в школах в формате госэкзаменов, а ЕНТ пройдет с 20 июня по 1 июля. Четыре выпускника у нас освобождены приказом министерства образования от сдачи тестирования за успехи в олимпиадах. В 2017 году 254 ученика претендуют на звание "Алтын белги" и 137 одиннадцатиклассников заканчивают школу с аттестатами особого образца. Между тем, вручение аттестатов и выпускной бал в ЗКО пройдет 14 июня в школах.