Проект "Начни с себя" реализуется по инициативе органов прокуратуры и разработан совместно с акиматом и департаментом внутренних дел области. В рамках реализации данного проекта прокуратурой города определен участок между улицами Ружейникова и Урдинской - район «Ремзавода». Основной целью данного проекта является формирование в обществе принципа «нулевой терпимости» к беспорядкам и мелким правонарушениям, а также улучшение качества жизни граждан в результате тесного взаимодействия общества и государства. Как рассказали в прокуратуре города Уральска, выбор этого района города обусловлен достаточно высокой криминогенной обстановкой и низким качеством благоустройства. С начала года 2017 года из 3 521 правонарушения, совершенного на территории города, 114 приходится на район «Ремзавода». - Из 114 правонарушений три тяжких и два особо тяжких. 99 уголовных правонарушений против собственности, три изнасилования и одно убийство зарегистрированы в этом районе, - пояснили в прокуратуре Уральска. Несмотря на то, что реализация проекта начата относительно недавно, уже проделана определенная работа. Так, в преддверии летних каникул, отделом образования города планируется организация для сирот, детей, оставшихся без попечительства родителей, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей, учащихся в школах №2, 13, 22, 32, 33, отдыха на территории пришкольных, профильных, палаточных лагерей, а также на территории летнего лагеря «Атамекен» . Участковыми инспекторами проводятся лекции и встречи с учащимися на тему «Нулевая терпимость к беспорядкам: дома, на улице, в городе». Планируется проведение работы, направленной на повышение уровня занятости жителей района, предупреждение совершения правонарушений, особенно несовершеннолетними. Кроме того, будут проводиться культурно-массовые, спортивные мероприятия для жителей района, а также благоустройство района. Общая координация и контроль за исполнением запланированных мероприятий осуществляется прокуратурой и акиматом города.