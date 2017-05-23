Фото с сайта forbes.kz По сообщению пресс-службы областного ДВД, 20 мая в отдел полиции обратилась женщина, которая заявила о мошенничестве. - Пострадавшая сообщила, что в тот же день у нее в магазине был посетитель, который приобрел две бутылки прохладительного напитка. Расплатился он 20-тысячной купюрой и получил сдачу более 19000 тенге, - сообщили в пресс-службе. После ухода покупателя женщина обнаружила, что купюра оказалась поддельной. По описанию женщины сотрудниками ГОП №1 были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый, житель города Атырау, 1995 года рождения. - Со слов подозреваемого, эту купюру он носил в кошельке как сувенир, а расплатился ею по ошибке, - уточнили в пресс-службе. На данный момент ведется досудебное следствие по статье 190, ч. 1 УК РК "Мошенничество".