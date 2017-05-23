Устали искать работу? Кадровое агентство «Кузница кадров» сделает это за вас.Для чего вам нужна «Кузница кадров»?
- Вы работоспособны и активны, безуспешно ищете компанию, где бы вас оценили.
- Вы не так давно закончили профессиональное обучение, не имеете опыта работы, и не знаете, как быстро найти работу по специальности.
- Вы хотите найти работу с хорошим карьерным ростом, но не знаете к кому обратиться.
Чем мы сможем помочь?
Кадровое агентство «Кузница кадров» - ваш надежный партнер, который поможет не только найти вам работу, но и быстро адаптироваться на новом рабочем месте.
Услугами нашего агентства пользуются многие предприятия города и области, с которыми мы подписали меморандум о сотрудничестве.
Мы поможем вам найти работу, которая будет соответствовать вашим ожиданиям и приносить стабильный доход.
Перечень специальностей для работы по области, который мы предоставляем нашим соискателям, довольно широк в различных сферах деятельности.
Мы обеспечиваем индивидуальный подход к особенностям и потребностям всех наших клиентов. И будем рады, если вы будете в их числе.
На данный момент кадровое агентство "Кузница кадров" располагает свободными вакансиями по следующим специальностям:
- охранники
- администраторы кафе и ресторанов
- шеф-повар
- продавец сотовых номеров
- бетонщики
- сварщики
- оператор производственного оборудования
- разнорабочие
- бухгалтеры
- главные бухгалтеры
- риэлторы
- продавец ламинта
Ждем вас по адресу: ул. А. Молдагуловой, 26 (в здании мебельной фабрики, рядом с ТД "Анвар"), 3-й этаж, офис 12. Всю необходимую информацию вы можете узнать по телефону: 8 (7112) 540-520
На правах рекламы.
