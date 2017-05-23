Фото из архива "МГ" По словам руководителя управления образования ЗКО Айгуль МЫНБАЕВОЙ, этим летом школьники из малообеспеченных детей поcетят выставку ЭКСПО в Астане. Также Айгуль МЫНБАЕВА рассказала, что в 2017 году около 88 тысяч учащихся отдохнут в летних лагерях. - У нас в области есть платные и бесплатные лагеря. Бесплатно у нас отдыхают дети из малообеспеченных семей, сироты и другие категории. С 1 июня свою работу начнут пришкольные лагеря. Туда могут пойти ученики, начиная с 1 класса, - пояснила Айгуль МЫНБАЕВА. - На организацию летнего отдыха в области выделено 322 млн тенге, часть денег - спонсорская помощь.