Дети из малообеспеченных семей поедут на ЭКСПО за счет бюджетных и спонсорских средств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам руководителя управления образования ЗКО Айгуль МЫНБАЕВОЙ, этим летом школьники из малообеспеченных детей поcетят выставку ЭКСПО в Астане. Также Айгуль МЫНБАЕВА рассказала, что в 2017 году около 88 тысяч учащихся отдохнут в летних лагерях. - У нас в области есть платные и бесплатные лагеря. Бесплатно у нас отдыхают дети из малообеспеченных семей, сироты и другие категории. С 1 июня свою работу начнут пришкольные лагеря. Туда могут пойти ученики, начиная с 1 класса, - пояснила Айгуль МЫНБАЕВА.  - На организацию летнего отдыха в области выделено 322 млн тенге, часть денег - спонсорская помощь.