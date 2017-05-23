Кажымукан Габдолла 15-летний Мухтар и 5-летняя Инжу страдают ДЦП. Как рассказал 43-летний Кажымукан, около года назад они всей семьей ехали в очередной раз лечить своих детей в Китай. - На тот момент моя 39-летняя жена Кымбат была беременная двойней. По дороге в Китай она себя неважно чувствовала. И уже в Алматы она попала в больницу и пролежала там две недели. У Кымбат случился инсульт головного мозга. 26 мая 2016 года ее не стало. Детей спасти тоже не удалось, супруга была всего лишь на пятом месяце беременности, - рассказал Кажымукан. Как пояснил вдовец, в Китае сыну необходимо пересадить стволовые клетки, а дочери нужно провести операцию Мещана. - Я писал в социальных сетях о том, что мне необходимы средства. Удалось собрать уже 452 тысячи тенге. Еще около полумиллиона я скопил с ежемесячных выплат по инвалидности детей. В Китае нам необходимо провести около трех месяцев. Стоимость всех процедур составит более 5 млн тенге, - отметил Кажымукан. Кроме того, Кажымукан рассказал, что если ему удастся продать дом, который расположен напротив городской мечети, то он не будет просить помощи у людей и повезет детей на лечение за свои деньги.