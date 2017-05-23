Путешествие 43-летнего иностранца началось 8 месяцев назад в поселке Лепсы Алматинской области. В долгом и продолжительном пути его сопровождает верблюд по кличке Гуллят. Разговаривает со своим спутником исключительно на английском языке. В Казахстан Кристиан пришел после завершения экспедиции через Монголию, на границе и сменил своего попутчика. - Во время путешествия я увидел все 4 времени года в Казахстане, я соприкоснулся с духом кочевников, прошелся по Шелковому пути. Теперь я намерен увидеть Каспийское море, - рассказал Кристиан БОДЕГРЕН. После того, как путешественник доберется до Каспийского моря, он намерен отправиться в Астану. Прибыть туда он планирует к 7 июля, чтобы принять участие в фестивале ASTANA ART FEST, концепция которого "Nomad Energy" представляет собой переосмысление исторического кочевничества. Правда, в Астану от Каспийского моря Кристиан уже будет добираться на транспорте, чтобы успеть к фестивалю. Верблюда иностранец намерен оставить в Атырау. - За эти дни экспедиции я встретил очень много хороших людей, казахстанцы оказались очень гостеприимными. Я веду свои путевые заметки, в которых делюсь своими впечатлениями о других странах. Мне не терпится рассказать миру о Казахстане, - поделился Кристиан. В рамках фестиваля, который пройдет в рамках всемирной выставки "ЭКСПО-2017" Кристиан покажет свой фильм о современном кочевье. Отметим, что Кристиан БОДЕГРЕН с 4 верблюдами уже успел пересечь пустыню Сахара, а в прошлом году в экспедиции через Монголию его сопровождали два двугорбых попутчика.