Возгорание произошло 22 мая около магазина "Сандыктар" по улице Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль ВАЗ-2106 загорелся на проезжей части около 16 часов. По словам очевидцев, водитель сам вызвал пожарных, которые и потушили автомобиль. Никто не пострадал. На место ЧП выезжала одна пожарная машина. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Напомним, ночью 1 мая около этого же магазина на угнанном автомобиле разбились парень с девушкой.