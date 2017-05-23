Об этом в ходе селекторного совещания в областном акимате сообщила руководитель управления здравоохранения области Маншук АЙМУРЗИЕВА. - По всей области нужно перезапустить работу службы "103". Для этого необходимо создать единую централизованную базу, а также построить дополнительные 4 станции с техническими базами. Кроме того, необходимо увеличить радиус обслуживания населения в городе до 40%, а количество мест в больницах города увеличить на 15-20%, в центральных районных больницах - до 50-60%, - рассказала глава облздрава. Вместе с тем, главный медик области посетовала на отсутствие автоматизированной системы в работе и технического оснащения в медучреждениях. Так, к примеру, на один компьютер приходится 4 штатных сотрудника, что однозначно сказывается на эффективности работы. Кроме того, глава облздрава намерена модернизировать работу станций "скорой помощи" путем привлечения парамедиков по примеру западных стран. В настоящее время рассматриваются варианты обучения этих специалистов. К примеру, в США парамедики уже активно работают в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях. Эти специалисты обладают навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.