Несмотря на моросящий дождь спортсмены и их болельщики пребывали в отличном настроении. - С каждым годом спартакиада проходит на высшем уровне благодаря организации мероприятия со стороны управления областного здравоохранения. Мы рады принять участие в таком важном для здоровья событии, и как медработники призываем всех заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, - сказал врач-фтизиатр областного тубдиспансера Марлен КЕНЖЕГУЛОВ.Торжественное открытие спартакиады началось с исполнения государственного гимна и поднятия флага, а также шествия флагоносцев и флэшмобов сотрудников областной клинической больницы и других медработников.С приветственной речью к собравшимся обратился руководитель управления областного здравоохранения Канат ТОСЕКБАЕВ, который отметил важность популяризации здорового образа жизни и физкультуры среди населения, а также пожелал всем участникам спартакиады и болельщикам получить отличный заряд энергии.В спортивных состязаниях приняли участие более 500 медицинских работников городских и областных медучреждений. Состязались спортсмены по нескольким видам спорта: волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, веселые старты и перетягивание каната. Спартакиада медработников с каждым годом приобретает все большую популярность, вовлекая даже тех медиков, которые прежде не придавали должного значения занятиям спортом. - Хотелось бы, чтобы такие спортивные мероприятия проходили чаще: не только весной и летом, но и зимой. Мы здесь сплоченно, культурно и душевно отдыхаем среди своих коллег. Проведение нашей спартакиады - это отличный пример для сотрудников организаций и компаний других отраслей и особенно для нашего будущего поколения, - сказал врач-хирург отделения челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы Ерлан АБДЫГАЛИЕВ. По результатам спортивных состязаний в общекомандном зачете первое место заняла команда областной детской многопрофильной больницы, второе место присуждено команде городской многопрофильной больнице, третье место - команде областного кардиологического центра. Победителям спартакиады были вручены грамоты, кубки, медали и памятные призы.