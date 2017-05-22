Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", помимо осадков, ночью 24 мая ожидается усиление ветра до 18 м/с. - Температура воздуха ночью 23 мая составит +7..+9 градусов, а 24 мая +5..+7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +18..+20 градусов, - пояснили в РГП "Казгидромет". Стоит отметить, что на последний звонок, 25 мая, в ЗКО ожидается дождь и потепление до +25.