Владимир Палихов По словам Владимира, несколько дней назад, когда он был на работе, ему позвонила дочь и попросила быстрее прийти домой. - Мне дочь звонит и говорит, что в их квартире кто-то выбивает дверь и самовольно отключил свет на площадке. Я дочери велел не медлить и вызывать полицию, - рассказывает Владимир. - Когда пришел, то увидел незнакомых мне девушку и несколько парней. Она стала говорить, что я похитил ее породистую собаку. Я в жизни не слышал столько оскорблений, сколько мне наговорили эти люди. Потом мы поехали в мой гараж, который расположен в кооперативе "Победа" в районе "Айгуль". Мне скрывать нечего, открыл дверь гаража и показал, что у меня нет этой собаки. Хозяйка пропавшей собаки, увидев мой гараж изнутри, выдумала историю, что якобы я ловлю собак при помощи рыболовных сетей, которыми мой гараж просто-таки завален, убиваю их тут, а потом сжигаю поблизости в мусорных контейнерах. Владимир рассказал, что не так давно перенес инсульт, а в данный момент работает сторожем в одной из компаний города. Мужчина вспомнил, что однажды видел эту девушку в дачном кооперативе, она спрашивала у него, не видел ли тот лабрадора. - Собаку я не похищал. Я этого физически не мог сделать, потому что 16 мая был на работе, это все могут подтвердить. У меня самого была когда-то немецкая овчарка, она умерла от рака. И когда мой пес умирал, я просто плакал. Как вы думаете, мог ли я убить собаку? После этого собак не завожу, тяжело пережить такую трагедию, - говорит мужчина. Однако Алена ТРИГУБОВА, которая собственно является автором фотографий сожженных трупов собак, утверждает, что уже была в этом гараже и перед ней предстала страшная картина. - Нам знакомая рассказала, что Владимир ПАЛИХОВ занимается отловом собак. Мы нашли этого мужчину и были у него в гараже. Когда зашли туда, то увидели деревянную балку, на которой были надеты веревки. Я думаю, они для того, чтобы убивать бедных собак. Также в пакетах лежали отрезанные головы, огромные ножи и тазики с кровью. Это ужасная картина, и я это видела не одна, - рассказала Алена. Также девушка отметила, что сам Владимир в тот вечер им признался, что у него такой бизнес. - Он нам сказал, что именно лабрадора не видел. Ему привозят собак, он только их разделывает. А дальше мясо сдает, а отрезанные головы и шкуры сжигает, - пояснила Алена. Кроме того, девушка добавила, что анонимный источник сообщил, что в соседнем гараже также разделывают собак. Однако открыть без хозяина его не могут. Корреспондентам "МГ" мусорные контейнеры с трупами собак найти не удалось. Единственное, что было обнаружено, это шкуры баранов, которые разлагаются, и от них исходит ужасная вонь на всю округу. Стоит отметить, что приехав к гаражу, корреспонденты застали там участкового инспектора, который дожидался следственную группу. О результатах расследования мы сообщим позже.Алена Тригубова