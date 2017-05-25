Как рассказали в пресс-службе ДВД области, подпольные букмекерские конторы были обнаружены 23 мая этого года управлением по борьбе с организованной преступностью во время оперативно-розыскных мероприятий в поселках Макат и Доссор.- Выяснилось, что владелец запустил объекты под видом продуктовых магазинов. Однако, парадные двери были заперты. Посетители попадали внутрь через действующий тайный вход, - рассказали в пресс-службе.В ходе проверки у кассиров были изъяты денежные купюры разного номинала в общей сумме около 700 тысяч тенге. Также изъято 16 лотерейных игровых терминалов, 5 процессоров марки «Crown», 5 штук термопринтеров и столько же сканеров, а также модемы для подключения к интернету.- В данный момент в отношении подозреваемого, жителя п.Макат, 1988 года рождения, ведется досудебное расследование согласно ст. 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса".