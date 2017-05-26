Иллюстративное фото с сайта dumso.ru Инцидент в мечети, расположенной в городе Кульсары, произошел еще в феврале. Главный имам вынужден был прекратить коллективное чтение намаза из-за двух прихожан. После прочтения суры "Фатиха" согласно традиционным канонам ислама верующим предписано произносить слово "Аминь" про себя. Двое молодых людей 27-ми и 30 лет произносили это слово во весь голос, выкрикивая, несмотря на многочисленные замечания имама. - В связи с этим главный имам был вынужден был приостановить коллективное прочтение намаза. В Жылыойском районном суде эти двое молодых людей были привлечены к административной ответственности по ч.2 статьи 490 КоАП РК. Каждый был наказан штрафом в размере 113 450 тенге, - сообщили в пресс-службе областного ДВД. К административной ответственности за подобное нарушение в мечети был привлечен и житель поселка Доссор Макатского района. 39-летний мужчина также был оштрафован на 50 МРП.