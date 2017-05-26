Об этом сообщили в управлении ЧС города Уральска Ольга ПРОТОПОПОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска Марлена САРСЕНГАЛИЕВА, пожароопасный период в области в 2017 году был определен с 15 апреля. - В целях обеспечения выполнения мероприятий по защите населения, объектов хозяйствования и территории города для проведения аварийно-спасательных работ по профилактике и тушению лесостепных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах ведется работа с акиматами сельских округов,  руководителями служб гражданской защиты, руководителями организаций и предприятий,  - сообщил Марлен САРСЕНГАЛИЕВ. Для обеспечения безопасности на водных объектах несовершеннолетних в преддверии купального сезона во всех учреждениях образования проводятся занятия с учащимися по правилам на воде, предусмотрены меры безопасности детей на водных объектах при организации школьных оздоровительных лагерей. На стадии изготовления находятся информационные щиты о запрете купания, которые будут установлены в неотведенных для этого местах. В настоящее время активизирована агитация и пропаганда среди населения по профилактике пожаров путем проведения встреч с населением и подворных обходов. Между тем, одними из распространенных причин пожара в домах и квартирах остаются неисправности в элекропроводке. Кроме того были разработаны планы о подготовке и мерах по предупреждению и ликвидации лесостепных пожаров в пожароопасный период 2017 года и по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водоемах города в 2017 году, исполнение которых находится на особом контроле. Стоит отметить, что в 2016 году на водоемах утонуло двое детей.