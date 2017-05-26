Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска Марлена САРСЕНГАЛИЕВА, пожароопасный период в области в 2017 году был определен с 15 апреля. - В целях обеспечения выполнения мероприятий по защите населения, объектов хозяйствования и территории города для проведения аварийно-спасательных работ по профилактике и тушению лесостепных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах ведется работа с акиматами сельских округов, руководителями служб гражданской защиты, руководителями организаций и предприятий, - сообщил Марлен САРСЕНГАЛИЕВ. Для обеспечения безопасности на водных объектах несовершеннолетних в преддверии купального сезона во всех учреждениях образования проводятся занятия с учащимися по правилам на воде, предусмотрены меры безопасности детей на водных объектах при организации школьных оздоровительных лагерей. На стадии изготовления находятся информационные щиты о запрете купания, которые будут установлены в неотведенных для этого местах. В настоящее время активизирована агитация и пропаганда среди населения по профилактике пожаров путем проведения встреч с населением и подворных обходов. Между тем, одними из распространенных причин пожара в домах и квартирах остаются неисправности в элекропроводке. Кроме того были разработаны планы о подготовке и мерах по предупреждению и ликвидации лесостепных пожаров в пожароопасный период 2017 года и по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водоемах города в 2017 году, исполнение которых находится на особом контроле. Стоит отметить, что в 2016 году на водоемах утонуло двое детей.