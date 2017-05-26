Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья ЗКО Гулбакыт НАУРЗАЛИНА, в рамках ЕАЭС выработан технический регламент с требованиями к выпускаемой продукции относительно ее назначения и безопасности, а также процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. - Для контроля за качеством молочной продукции уполномоченным органом охраны общественного здоровья в рамках мониторинга безопасности продукции проводится отбор продукции. За 2016 год отобрано 439 проб молока и молочной продукции и по результатам экспертизы в 39 образцах выявлены несоответствия. Из них 24 продукта производства Российской Федерации, 9 - отечественного производства и 6 - из третьих стран. В основном, нарушения обнаружены по маркировке, что составило 70%, микробиологическим нормативам безопасности - 20% всех нарушений и физико-химическим показателям - 10%, - пояснила Гулбакыт НАУРЗАЛИНА. Для устранения выявленных нарушений подготовлено 31 предписание по недопущению несоответствующей продукции к реализации объектами торговли и возбуждено 4 материала об административном правонарушении. Санврачи предупреждают, что перед покупкой и применением продукции необходимо обратить внимание на маркировку, на которой должны указываться наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности и условия хранения продукции. Не рекомендовано покупать у случайных продавцов, а только в объектах, обеспеченных холодильным оборудованием для сохранения качества и безопасности молочной продукции.